【土地房屋】差估署《香港物業報告2022》 去年納米樓落成量558伙 較2020年跌三成

差餉物業估價署最新公布的《香港物業報告2022》指出，2021年實用面積少於215平方呎的納米樓落成量約558伙，較2020年的799伙，減少了30.2%，而較2019年高峰期的982伙，減幅更高達43.2%。

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報告當中亦指出，上述面積少於215平方呎的納米樓，主要在九龍區落成，佔448伙，佔整體約80.3%，而港島區則有110伙，佔比例約19.7%，整體而言，本港住宅售價自 2020 年年底穩 步上升，於 2021 年 9 月到達 高峯，並於 2021 年 12 月以按 年略升 3.6% 作結。

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最後報告提到，在就業情況改善及殷切的用家需求支持下， 2021 年 12 月的住宅租金錄得 3.0% 的溫和按年升幅。 市場回報率維持在 1.9% 至 2.4%， 與 2020 年相若。

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記者：鄭日棱