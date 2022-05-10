【私有化】蒙牛與法資達能完全剝離關係　落實溢價3成全購雅士利國際、雅士利升14%破頂

▲ 【私有化】蒙牛與法資達能完全剝離關係 落實溢價3成全購雅士利國際

蒙牛乳業 （02319） 與法國乳業集團達能（Groupe Danone）去年解除股權關係，蒙牛周五深夜披露，與達能進一步解除部分共同投資關係，包括擬收購達能所持的雅士利國際 （01230） 股權。蒙牛指出，雖然公司只從達能收購25%雅士利國際，未達強制全購門檻，但擬為其他股東提出變現機會，因此提出雅士利國際私有化提案。

雅士利逆市高開14%，開報1.05元破頂。蒙牛跌逾7%，開報35.65元破底。

蒙牛提出，以每股1.2元全購雅士利國際，與收購達能持股作價相同，較周五收市價溢價30.4%，較雅士利3月披露蒙牛有意尋求私有化前股價溢價1.6倍。

以雅士利每股資產淨值計，蒙牛全購價則折讓15.3%。蒙牛強調，全購價不會上調。蒙牛指，獨立財務顧問新百利融資公開表示出售條款合理。

蒙牛：雅士利股東要同意3項交易 私有化才作實

除了上述交易，達能擬向蒙牛出售低溫業務合營公司股權，而達能則收購雅士利子企「多美滋中國」股權，總計有3項交易。

雖然達能擬出售低溫業務並不涉及雅士利國際，但由於3項交易屬同一協議安排，因此雅士利國際獨立股東也須在特別股東大會表決該項交易。蒙牛提醒，若低溫業務股權交易、出售多美滋中國議案被否決，私有化方案亦會告吹。

以代價計，達能向蒙牛出售低溫業務合營公司股權，最多涉資16億元人民幣；多美滋中國出售案總代價為8.7億元人民幣；若只計達能持股部分，雅士利國際收購案涉資14.2億港元，而達能原來入股成本達43.9億港元。

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