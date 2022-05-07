  • 27°C
香港時間 : 2022507日 (六) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米聲稱受查期間曾遭印度執法部門暴力威脅

股市 16:18 2022/05/07

分享：

分享：

【小米1810】小米聲稱受查期間曾遭印度執法部門暴力威脅　

印度政府凍結小米 （01810） 旗下小米印度48億元人民幣資產後，印度法院周五（6日）發佈命令，暫緩凍結資產一周。有外電引述法庭文件顯示，小米聲稱，印度金融執法當局在調查期間，曾以涉及身體暴力的威脅、威逼的方法對待其高管。

根據小米5月4日提交的文件透露，印度執法官員警告小米印度前常務董事 Manu Kumar Jain、現任首席財務官 Sameer BS Rao 及其家人，如果他們沒有按照該機構的要求提交聲明，將面臨「可怕的後果」。

小米稱印度高管上月受訊曾被多次恐嚇

小米指出，其印度高管在 4 月份多次接受訊問時被印度執法機構恐嚇，根據文件聲稱，Jain 及 Rao 如果不按照當局指示發表聲明，將面臨包括逮捕、職業前景受損、刑事責任和人身暴力在內的可怕後果。

小米指出，印度高管能夠在一段時間內頂住壓力，但他們最終在如此極端和敵對的辱罵和壓力下心軟，不由自主地發表了一些聲明。據報目前小米以未決的法律訴訟為由拒絕置評。

相關文章：

【小米1810】小米據指獲印度法院解除7.25億美元資產凍結

【小米1810】印度據報擴大調查小米是否符合當地外滙法　召見前印度負責人

 

港股 小米集團－W（01810）

上一篇文章

【私有化】蒙牛與法資達能完全剝離關係　落實溢價3成全購雅士利國際

下一篇文章

【大行報告】美銀：過去標指熊市平均跌幅為37%　料美股有望10月觸底　目前息率未到頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款