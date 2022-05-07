▲ 【小米1810】小米聲稱受查期間曾遭印度執法部門暴力威脅

印度政府凍結小米 （01810） 旗下小米印度48億元人民幣資產後，印度法院周五（6日）發佈命令，暫緩凍結資產一周。有外電引述法庭文件顯示，小米聲稱，印度金融執法當局在調查期間，曾以涉及身體暴力的威脅、威逼的方法對待其高管。

根據小米5月4日提交的文件透露，印度執法官員警告小米印度前常務董事 Manu Kumar Jain、現任首席財務官 Sameer BS Rao 及其家人，如果他們沒有按照該機構的要求提交聲明，將面臨「可怕的後果」。

小米稱印度高管上月受 訊曾被多次恐嚇

小米指出，其印度高管在 4 月份多次接受訊問時被印度執法機構恐嚇，根據文件聲稱，Jain 及 Rao 如果不按照當局指示發表聲明，將面臨包括逮捕、職業前景受損、刑事責任和人身暴力在內的可怕後果。

小米指出，印度高管能夠在一段時間內頂住壓力，但他們最終在如此極端和敵對的辱罵和壓力下心軟，不由自主地發表了一些聲明。據報目前 小米以未決的法律訴訟為由拒絕置評。

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