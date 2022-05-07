  • 27°C
香港時間 : 2022507日 (六) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】本港海關偵破虛擬貨幣洗黑錢案 涉及金額約六億

理財智慧 15:58 2022/05/07

分享：

分享：

海關於上月28日採取代號「鷹網」的執法行動，突擊搜查四個住宅單位、五間公司和兩間持牌找換店，並以洗黑錢罪拘捕兩男兩女，他們涉嫌自2020年起利用多個本港不同銀行的個人帳戶，包括虛擬銀行帳戶，處理約六億元來歷不明款項。

【Apple】蘋果獲CarKey新專利 將可偵測駕駛吐氣酒精濃度 防堵醉酒駕駛【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

海關人員指，四人除利用本地銀行戶口處理大量來歷不明款項，也於海外虛擬貨幣交易平台開設帳戶，處理來歷不明的虛擬貨幣，再將之轉換成法定貨幣，繼而利用本地銀行轉移可疑資金，涉嫌進行洗黑錢活動。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

海關根據情報鎖定四名本地人士，當中包括文員、酒店職員及公司經理等職業，然而4人銀行戶口丫卻在25個月內處理約6億元交易金額，其背景和財務狀況與個人銀行帳戶的大額可疑交易極不相稱，因此相信4人從事洗黑錢活動。

【著數優惠】（附報名詳情）旅發局再推「賞你遊香港」「賞你住」 消費滿800元可參加 名額共8萬個【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
洗黑錢 虛擬貨幣 海關

上一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】暢遊古城埃本哈杜 特色小鎮玫瑰谷

下一篇文章

【帶你睇盤】元朗大型屋苑　質素配套有保證　極高層清靜連新淨靚裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款