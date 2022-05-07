【虛擬貨幣】本港海關偵破虛擬貨幣洗黑錢案 涉及金額約六億

海關於上月28日採取代號「鷹網」的執法行動，突擊搜查四個住宅單位、五間公司和兩間持牌找換店，並以洗黑錢罪拘捕兩男兩女，他們涉嫌自2020年起利用多個本港不同銀行的個人帳戶，包括虛擬銀行帳戶，處理約六億元來歷不明款項。

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海關人員指，四人除利用本地銀行戶口處理大量來歷不明款項，也於海外虛擬貨幣交易平台開設帳戶，處理來歷不明的虛擬貨幣，再將之轉換成法定貨幣，繼而利用本地銀行轉移可疑資金，涉嫌進行洗黑錢活動。

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海關根據情報鎖定四名本地人士，當中包括文員、酒店職員及公司經理等職業，然而4人銀行戶口丫卻在25個月內處理約6億元交易金額，其背景和財務狀況與個人銀行帳戶的大額可疑交易極不相稱，因此相信4人從事洗黑錢活動。

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記者：鄭日棱