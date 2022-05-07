4月份共2,649伙獲批預售　創近7個月新高　滾存待批樓花單位達2.3萬伙

美聯物業房地產數據及研究中心綜合地政總署資料顯示，4月份共有4個項目獲批預售樓花同意書，項目為元朗The YOHO Hub第C期（939伙）、錦上路柏瓏I （715伙）、錦上路柏瓏II （805伙）及九龍城瓏碧（190伙）。值得留意，上述4個項目一共涉及2,649伙，較3月740伙急升近2.6倍，並創去年9月後7個月新高。

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美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，新增申請預售樓花方面，4月共有2個項目新申請，包括觀塘道重建項目（807伙）及筆架山龍翔道188號第2期（14伙），涉及821個單位，比起3月份1,399伙大跌約41.3%。正因「出多入少」，累積待批預售樓花單位數目按月回落，由3月24,834伙回落至4月份23,006伙，按月回落約7.4%，並創自2002年7月後近20年第4高位。

此批待批單位中，啟德共涉及8,239個單位，佔約35.8%，為各區最多；其次為屯門，錄6,163伙，佔約26.8%；將軍澳錄1,880伙，佔約8.2%；大埔錄1,871伙，佔約8.1%。

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