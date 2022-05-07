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【二手樓價】荃威花園銀主盤521萬沽　成交低市價8%　呎價僅9,337元

股樓投資 18:07 2022/05/07

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中原地產余仲平表示，樓市升溫，荃灣荃威花園剛錄本月首宗買賣成交，屬B座低層1室銀主盤，實用面積558平方呎，兩房間隔，享開揚遠景及部份海景。單位去年7月叫價560萬元，新近以521萬元沽出，折合實用呎價9,337元，比市價平約8%。

余仲平指，買家為上車客，睇樓兩星期，見上址樓價吸引，迅速拍板承接。據了解，原業主於2014年6月以300萬元購入單位，單位於8年間升價221萬元或74%。

全港私宅空置率按年微回落至4.1% 大埔區空置率最高達8.8%【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

樓價 銀主盤 荃威花園 荃灣 中原地產

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