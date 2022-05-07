【父幹買樓】紅磡區老街坊睇好後市　藉機出資幫阿仔上車「圓夢」　950萬買旭日豪庭海景兩房

美聯物業殷勒麟表示，東鐵綫過海段本月中通車，紅磡區有老街坊睇好後市，趁勢助兒子上車，購入旭日豪庭高層2房海景戶，成交價950萬元。

成交單位為旭日豪庭高層F室，實用面積534方呎，屬大兩房設計，望郵輪碼頭及跑道一帶至鯉魚門全海景，項目鄰近港鐵土瓜灣站。據悉，因東鐵綫過海段本月中通車，吸引一直於紅磡區居住之老街坊承接，助兒子成家立室，單位成交價950萬元，折合實用呎價約17,790元。

據了解，原業主於2008年6月以335萬元購入，因應小朋友暑假後將轉區升中，故決定搬遷，是次轉手帳面大幅獲利615萬元，升值184%。

全港私宅空置率按年微回落至4.1% 大埔區空置率最高達8.8%【下一頁】

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