【有相睇】新盤湧現齊出招　二手居屋業主減價搶攻　鳳禮苑未補價三房戶600萬成交

近期樓市旺，一手新盤輪番登場，各大發展商出盡招數吸客，二手略顯弱勢。富誠地產謝婉玲表示，位於鑽石山鳳禮道8號的居屋屋苑鳳禮苑擔保期尚餘半年，有業主「最後衝刺」減價賣樓，屋苑剛錄本年第2宗成交。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為鳳禮苑A座中層9室，實用面積645平方呎，單位為3房間隔，座向東西北三面，望屋苑內園景觀，日前以600萬元（綠表）成交，實用呎價9,302元。

據了解，原業主於1997年12月以146萬元（綠表）購入，持有單位25年，是次轉手賬面獲利約454萬元，期間升值近3.1倍。

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