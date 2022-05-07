全港私宅空置率按年微回落至4.1%　大埔區空置率最高達8.8%

據差估署公布《香港物業報告2022》，截至2021年底，全港私人住宅整體空置量達50,164伙，空置率約4.1%，較2020年底的4.3%稍為回落。全港三區之中，以九龍區空置率最高，達4.5%，新界區及港島區則分別為4.0%及3.6%。

全港各類型單位空置率

據報告顯示，以分區計，全港空置率最高地區為大埔，區內總存量為39,924伙，空置數目達3,529伙，空置比率為8.8%。至於九龍塘區則成為空置率按年增幅最大的地區，該區空置數目為8,512伙，佔區內總存量115,487伙約7.4%，較去年上升3,888伙，主要由於去年區內入伙新盤眾多所致。

全港各區私宅空置量TOP 5︰

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