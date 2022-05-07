  • 26°C
香港時間 : 2022507日 (六) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全港私宅空置率按年微回落至4.1%　大埔區空置率最高達8.8%

股樓投資 17:19 2022/05/07

分享：

分享：

據差估署公布《香港物業報告2022》，截至2021年底，全港私人住宅整體空置量達50,164伙，空置率約4.1%，較2020年底的4.3%稍為回落。全港三區之中，以九龍區空置率最高，達4.5%，新界區及港島區則分別為4.0%及3.6%。

全港各類型單位空置率

據報告顯示，以分區計，全港空置率最高地區為大埔，區內總存量為39,924伙，空置數目達3,529伙，空置比率為8.8%。至於九龍塘區則成為空置率按年增幅最大的地區，該區空置數目為8,512伙，佔區內總存量115,487伙約7.4%，較去年上升3,888伙，主要由於去年區內入伙新盤眾多所致。

全港各區私宅空置量TOP 5︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

外區客落力搵平盤　元朗啟欣軒三房連車位638萬沽　呎價僅8362元
2022/05/06
外區客落力搵平盤　元朗啟欣軒三房連車位638萬沽　呎價僅8362元
【帶你睇盤】企理四正兩房戶　就近商場、康樂配套齊全　490萬可入市
2022/05/06
【帶你睇盤】企理四正兩房戶　就近商場、康樂配套齊全　490萬可入市
錦上路站柏瓏II戶型曝光　首度推出四房大單位　最細一房戶351呎起
今日
錦上路站柏瓏II戶型曝光　首度推出四房大單位　最細一房戶351呎起
【帶你睇盤】元朗大型屋苑　質素配套有保證　極高層清靜連新淨靚裝
今日
【帶你睇盤】元朗大型屋苑　質素配套有保證　極高層清靜連新淨靚裝
【二手樓價】鐵路新綫將通車睇好前景　斥388萬買土瓜灣迎豐開放式戶　業主持貨3年微蝕離場
今日
【二手樓價】鐵路新綫將通車睇好前景　斥388萬買土瓜灣迎豐開放式戶　業主持貨3年微蝕離場

你可能感興趣

外區客落力搵平盤　元朗啟欣軒三房連車位638萬沽　呎價僅8362元
19:14 2022/05/06
外區客落力搵平盤　元朗啟欣軒三房連車位638萬沽　呎價僅8362元
【帶你睇盤】企理四正兩房戶　就近商場、康樂配套齊全　490萬可入市
19:15 2022/05/06
【帶你睇盤】企理四正兩房戶　就近商場、康樂配套齊全　490萬可入市
錦上路站柏瓏II戶型曝光　首度推出四房大單位　最細一房戶351呎起
今日 00:00
錦上路站柏瓏II戶型曝光　首度推出四房大單位　最細一房戶351呎起
私人屋苑 空置率 大埔 九龍塘

上一篇文章

【有相睇】新盤湧現齊出招　二手居屋業主減價搶攻　鳳禮苑未補價三房戶600萬成交

下一篇文章

【二手樓價】鐵路新綫將通車睇好前景　斥388萬買土瓜灣迎豐開放式戶　業主持貨3年微蝕離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款