【二手樓價】鐵路新綫將通車睇好前景　斥388萬買土瓜灣迎豐開放式戶　業主持貨3年微蝕離場

東鐵綫過海段通車，有買家睇好附近物業入市，惟短炒業主卻未必穩賺。美聯物業黃家樂表示，東鐵綫過海段本月中通車，沿線地段物業受惠，土瓜灣單幢住宅「迎豐」，有開放式單位剛錄承接，成交價388萬元。

上述成交單位為迎豐低層B室，實用面積185方呎，屬開放式間隔，鄰近港鐵宋皇臺站，單位放盤約1.5個月，鑑於項目受惠東鐵綫過海段通車，吸引睇好該區物業之投資客承接，成交價388萬元，折合實用呎價約20,973元。

據了解，原業主於2019年4月以約389萬元購入，持貨3年轉手，未計及代理佣金及稅項使費，帳面蝕讓1萬元離場。

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