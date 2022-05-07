  • 26°C
香港時間 : 2022507日 (六) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】鐵路新綫將通車睇好前景　斥388萬買土瓜灣迎豐開放式戶　業主持貨3年微蝕離場

股樓投資 17:06 2022/05/07

分享：

分享：

東鐵綫過海段通車，有買家睇好附近物業入市，惟短炒業主卻未必穩賺。美聯物業黃家樂表示，東鐵綫過海段本月中通車，沿線地段物業受惠，土瓜灣單幢住宅「迎豐」，有開放式單位剛錄承接，成交價388萬元。

上述成交單位為迎豐低層B室，實用面積185方呎，屬開放式間隔，鄰近港鐵宋皇臺站，單位放盤約1.5個月，鑑於項目受惠東鐵綫過海段通車，吸引睇好該區物業之投資客承接，成交價388萬元，折合實用呎價約20,973元。

據了解，原業主於2019年4月以約389萬元購入，持貨3年轉手，未計及代理佣金及稅項使費，帳面蝕讓1萬元離場。

【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景 廳房皆開揚 講價後累減百萬至920萬沽【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 樓價 迎豐 美聯物業 土瓜灣

上一篇文章

全港私宅空置率按年微回落至4.1%　大埔區空置率最高達8.8%

下一篇文章

【土地房屋】差估署《香港物業報告2022》 去年納米樓落成量558伙 較2020年跌三成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款