【帶你睇盤】元朗大型屋苑　質素配套有保證　極高層清靜連新淨靚裝

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【虛擬貨幣】本港海關偵破虛擬貨幣洗黑錢案 涉及金額約六億
「YOHO」為新地在元朗發展的一系列私人住宅，項目期數眾多，伙數、住客人數龐大，周邊自然少不了齊全配套。是次介紹的放盤單位位於YOHO TOWN 1期3座極高層H室，單位實用面積433平方呎，屬兩房間隔，現在叫價790萬元。單位向西，外望市景，既是極高層清靜開揚之選，內櫳亦連新淨裝修及家具，可即買即住。
放盤單位圖片
|放盤單位
|YOHO TOWN 1期 3座極高層H室
|實用面積
|433平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|790萬元
|賣點
|
1. 生活配套、交通及天橋系統規劃完善，讓住客無論在居所附近購買日常所需或外出上班，倍感便捷
2. 自設20萬平方呎住客會所「YOHO Club」，提供泳池、健身室、兒童遊樂場、多用途宴會廳等多項消閒設施。屋苑附近有YOHO Mall形點、新元朗中心等大型購物商場，方便購買日常用品，同時餐廳選擇極多
3. 企理裝修
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎