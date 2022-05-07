【帶你睇盤】元朗大型屋苑　質素配套有保證　極高層清靜連新淨靚裝

「YOHO」為新地在元朗發展的一系列私人住宅，項目期數眾多，伙數、住客人數龐大，周邊自然少不了齊全配套。是次介紹的放盤單位位於YOHO TOWN 1期3座極高層H室，單位實用面積433平方呎，屬兩房間隔，現在叫價790萬元。單位向西，外望市景，既是極高層清靜開揚之選，內櫳亦連新淨裝修及家具，可即買即住。

放盤單位圖片

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放盤單位 YOHO TOWN 1期 3座極高層H室 實用面積 433平方呎 間隔 兩房 叫價 790萬元 賣點 1. 生活配套、交通及天橋系統規劃完善，讓住客無論在居所附近購買日常所需或外出上班，倍感便捷 2. 自設20萬平方呎住客會所「YOHO Club」，提供泳池、健身室、兒童遊樂場、多用途宴會廳等多項消閒設施。屋苑附近有YOHO Mall形點、新元朗中心等大型購物商場，方便購買日常用品，同時餐廳選擇極多 3. 企理裝修

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https://bit.ly/3kN6RfZ

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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