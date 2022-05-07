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【帶你睇盤】元朗大型屋苑　質素配套有保證　極高層清靜連新淨靚裝

股樓投資 15:52 2022/05/07

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「YOHO」為新地在元朗發展的一系列私人住宅，項目期數眾多，伙數、住客人數龐大，周邊自然少不了齊全配套。是次介紹的放盤單位位於YOHO TOWN 1期3座極高層H室，單位實用面積433平方呎，屬兩房間隔，現在叫價790萬元。單位向西，外望市景，既是極高層清靜開揚之選，內櫳亦連新淨裝修及家具，可即買即住。

放盤單位圖片

    點擊圖片放大
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    +18
放盤單位 YOHO TOWN 1期 3座極高層H室
實用面積 433平方呎
間隔 兩房
叫價 790萬元
賣點

1. 生活配套、交通及天橋系統規劃完善，讓住客無論在居所附近購買日常所需或外出上班，倍感便捷

2. 自設20萬平方呎住客會所「YOHO Club」，提供泳池、健身室、兒童遊樂場、多用途宴會廳等多項消閒設施。屋苑附近有YOHO Mall形點、新元朗中心等大型購物商場，方便購買日常用品，同時餐廳選擇極多

3. 企理裝修

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3kN6RfZ

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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