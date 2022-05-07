  • 27°C
香港時間 : 2022507日 (六) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

車路士412億易手 阿巴莫域治時代終結

環球社會熱點 15:35 2022/05/07

分享：

分享：

俄烏戰爭爆發後，車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）被迫「賣車」，賣盤事件因制裁風險擾攘近兩個月後，車路士宣布，與美國富豪Todd Boehly為首的財團達成協議，車路士將以42.5億英鎊（約412億港元）易主，阿巴莫域治不會獲益，賣盤所得全數作慈善用途。

曼聯任命坦赫格為新領隊 荷蘭阿積士過檔【下一頁】

車路士周六發聲明，指已與Todd Boehly為首的財團達成收購協議，總值42.5億英鎊，其中25億英鎊用於購買球會股票，款項將撥入一個凍結了的英國銀行帳戶，按原班主阿巴莫域治意願，全數作慈善用途，調用款項須英國政府同意。

新班主未來須額外注資17.5億英鎊，助球會發展，用於青訓、史丹福橋球場 （Stamford Bridge Stadium）建設等用途，料5月底完成所有審批程序。

此外，為確保車路士長遠可持續健康發展，協議有條款限制派息及舉債等可能傷害球會的財技，避免格拉沙家族（Glazer Family）入主曼聯後引入美式管理及營商文化，同時引入負債的情況，在車路士身上重演。

澤西島凍結阿巴莫域治556億資產 車路士班主再遭制裁【下一頁】

責任編輯：林建忠

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

車路士412億易手 阿巴莫域治時代終結
今日
車路士412億易手 阿巴莫域治時代終結
澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土
今日
澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土
美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死
今日
美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死
杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機
2022/05/06
杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機
哈里梅根大仔3歲生日收英女王祝福 關係有望緩和？
今日
哈里梅根大仔3歲生日收英女王祝福 關係有望緩和？

你可能感興趣

車路士412億易手 阿巴莫域治時代終結
今日 15:35
車路士412億易手 阿巴莫域治時代終結
澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土
今日 14:58
澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土
美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死
今日 12:32
美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死
運動 足球 車路士 制裁 收購 曼聯 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）

下一篇文章

澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
【烏克蘭戰爭】G7領袖勝利日前夕開會 商加強制裁俄羅斯 （不斷更新）
【烏克蘭戰爭】G7領袖勝利日前夕開會 商加強制裁俄羅斯 （不斷更新）
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月07日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款