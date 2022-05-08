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車路士完成賣盤 新老細入場睇波

環球社會熱點 15:35 2022/05/08

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俄烏戰爭爆發後，英超球會車路士的俄羅斯班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）被迫「賣車」。賣盤事件因制裁風險擾攘近兩個月後，車路士宣布，與美國富豪Todd Boehly為首的財團達成協議，車路士將以42.5億英鎊（約412億港元）易主，阿巴莫域治不會獲益，賣盤所得全數作慈善用途。新班主亦於上周六，在主場觀看賽事。

曼聯任命坦赫格為新領隊 荷蘭阿積士過檔【下一頁】

車路士上周六（7日）發聲明指，已與Todd Boehly為首的財團達成收購協議，總值42.5億英鎊，其中25億英鎊用於購買球會股票，款項將撥入一個凍結了的英國銀行帳戶，按原班主阿巴莫域治意願，全數作慈善用途，調用款項須英國政府同意。

新班主未來須額外注資17.5億英鎊，助球會發展，用於青訓、史丹福橋球場 （Stamford Bridge Stadium）建設等用途，料5月底完成所有審批程序。

澤西島凍結阿巴莫域治556億資產 車路士班主再遭制裁【下一頁】

此外，為確保車路士長遠可持續健康發展，協議有條款限制派息及舉債等可能傷害球會的財技，避免格拉沙家族（Glazer Family）入主曼聯後引入美式管理及營商文化，同時引入負債的情況，在車路士身上重演。

賣盤完成後，同日車路士便在主場迎戰狼隊（Wolverhampton），新班主Todd Boehly亦有入場觀賽。但球隊表現未符理想，在領先兩球下，被狼隊在補時階段追成平手，雙方最終以2比2握手言和。

責任編輯：林建忠

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