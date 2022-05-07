▲ 【大行報告】美銀：過去標指熊市平均跌幅為37% 料美股有望10月觸底 目前息率未到頂

美股過去一周大幅波動，標指連續五周下跌，創2011年5月以來最長連跌紀錄，但仍未正式進入熊市。美銀策略師Michael Hartnett發表報告指，目前基本情況仍然是股市處於低點，息率尚未達到頂峰。

美銀 引述截至周三的EPFR Global 數據表示，美聯儲召開會議前一周，每種資產類別都出現資金外流，其中房地產出現創紀錄的最大資金外流，涉約22億美元，投資者紛紛湧入美國國債等避險資產。

過去19次熊市歷史數據表明 美股有望10月觸底

市場仍在激烈爭論標指是否接近熊市，但如果標指正式進入熊市，美銀已經計算出熊市會持續多久， Hartnett報告指出，該行 研究過去140年19次熊市歷史，發現平均跌幅為37.3%，平均持續時間約為289天。

Hartnett提到， 雖然過去的表現不代表未來走勢，但估計熊市將於今年10月19日結束，屆時標普500指數將達到3,000點，納斯達克綜合指數將達到10,000點。

美銀：目前市場出現分析癱瘓 須消化更長通脹及利率衝擊

Hartnett形容，目前市場出現分析癱瘓（Paralysis ，意指：過度思考導致行動被癱瘓）而非 恐慌，市場正在努力解決如何定價通脹和增長放緩的問題。

Hartnett指出此前市場價格對 衰退衝擊的 反應太快而造成問題，Hartnett解釋， 上半年經濟數據強於預期，導致市場要消化更長或更大的通脹及利率衝擊。

美銀料投資者只有一定程度虧損

儘管如此，Hartnett 指出，自2021年1月以來，流入標指的1.1萬億美元的平均切入點是 4,274 點，輕微高於目前標指水平，意味投資者 只是虧損一定程度。

所謂技術性熊市即是股市從高位回落2成，目前標指從1月高位回落約13.5%，意味進入回調區間，而納指則已從去年11月高位回落23%，已進入技術性熊市。

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