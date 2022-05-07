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澤連斯基促恢復和談 惟堅持不讓領土

環球政治 14:58 2022/05/07

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俄烏戰事持續多時，和談缺乏進展之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）明言，任何談判協議，前提是俄軍必須退回入侵前的狀況，強調這是烏克蘭的底綫，指自己是烏克蘭的領袖，而非縮細版烏克蘭的領袖。

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