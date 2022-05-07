澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土 環球政治 14:58 2022/05/07 分享： 分享： 俄烏戰事持續多時，和談缺乏進展之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）明言，任何談判協議，前提是俄軍必須退回入侵前的狀況，強調這是烏克蘭的底綫，指自己是烏克蘭的領袖，而非縮細版烏克蘭的領袖。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土 今日 澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土 美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死 今日 美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死 杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機 2022/05/06 杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機 哈里梅根大仔3歲生日收英女王祝福 關係有望緩和？ 今日 哈里梅根大仔3歲生日收英女王祝福 關係有望緩和？ 美國前防長出書爆料 特朗普想用導彈炸墨西哥 2022/05/06 美國前防長出書爆料 特朗普想用導彈炸墨西哥 你可能感興趣 澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土 今日 14:58 澤連斯基促恢復和談 堅持不讓領土 美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死 今日 12:32 美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死 杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機 19:07 2022/05/06 杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機 地緣政治 戰爭 澤連斯基 外交 烏克蘭 歐盟 俄羅斯