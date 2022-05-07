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【Apple】蘋果獲CarKey新專利 將可偵測駕駛吐氣酒精濃度 防堵醉酒駕駛

理財智慧 15:16 2022/05/07

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美國專利商標局近期公布一項蘋果新專利，該專利與 CarKey 有關，未來可能搭載於 iPhone，只要手機偵測到駕駛吐氣酒精濃度超標，系統就會以維護駕駛與其他用路人安全為由，拒絕替車主開車門。

【第五波疫情】太古地產本港及內地商場 首季銷售額全跌【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

同時，這項專利除了涵蓋酒精濃度偵測之外，也提出幾種可解除 CarKey 限制的小挑戰，駕駛必須通過這些挑戰才能用 CarKey 開車門，如會跳出一些測試手部靈巧、簡單數學問題，全數通過後才有辦法解鎖 CarKey。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

目前專利沒有明確顯示，偵測酒精濃度的感測器是內建於 iPhone、Apple Watch，還是須要另外搭配偵測酒精濃度的配件，除之以外，根據以往經驗，蘋果即便取得專利也不一定會將技術商品化。

【著數優惠】（附報名詳情）旅發局再推「賞你遊香港」「賞你住」 消費滿800元可參加 名額共8萬個【下一頁

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記者：鄭日棱

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