【Apple】蘋果獲CarKey新專利 將可偵測駕駛吐氣酒精濃度 防堵醉酒駕駛

美國專利商標局近期公布一項蘋果新專利，該專利與CarKey有關，未來可能搭載於iPhone，只要手機偵測到駕駛吐氣酒精濃度超標，系統就會以維護駕駛與其他用路人安全為由，拒絕替車主打開車門。

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這項專利除了涵蓋酒精濃度偵測之外，也提出幾種可解除CarKey限制的小挑戰，駕駛者必須通過這些挑戰才能使用CarKey打開車門，如會跳出一些測試手部靈巧、簡單數學問題，全數通過後才有辦法解鎖CarKey。

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目前專利沒有明確顯示，偵測酒精濃度的感測器是內建於iPhone、Apple Watch，還是需要另外搭配偵測酒精濃度的配件，除此以外，根據以往經驗，蘋果即使取得專利也不一定會將技術商品化。

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記者：鄭日棱