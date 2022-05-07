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【美股焦點】Under Armour股價重挫26%　繼Adidas另一運動品牌受累中國封城

股市 14:47 2022/05/07

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【美股焦點】Under Armour股價重挫26%　繼Adidas另一運動品牌受累中國封城

中國首季多地因疫情而封城防疫，零售活動放慢衝擊跨國運動品牌業績，繼Adidas今年首季大中華區收入按年跌34.6%，美國運動品牌Under Armour（美：UA）本周披露，首季整體營業額按年增3%至13億美元，稍遜市場預期的13.2億美元，不過Under Armour因中國業務影響，亞太地區營收萎縮14%，主要市場美國仍增長4%。

Under Armour上季經調整虧損300萬美元，列帳虧損6000萬美元，攤薄後每股虧損0.13美元。

Under Armour最新調整財政年度由3月底為止，料2023年財政年度每股盈利只有每股63到68美分，前12個月每股盈利約68美分，意味公司料新年度盈利無增長，也遠不如分析師預估的83美分。

Under Armour 料新年度營業額按年增5%至7%，並坦言因應中國疫情對供應鏈衝擊，令公司無法提供充足的商品，公司已與代工製造商、供應商、客戶調整訂單，料問題預期至少將持續今年春夏兩季，拖低營業額3百分點。

Under Armour周五股價大跌26%，兩日股價挫32%。

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