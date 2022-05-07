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【Bitcoin】比特幣失守3.6萬美元　 分析：與股市相關性仍高不利後市

股市 13:21 2022/05/07

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【加密貨幣】比特幣失守3.6萬美元　 分析：與股市相關性仍高不利後市

美股周四（5日）急挫拖累加密貨幣市現同步大跌，比特幣（Bitcoin，BTC）單日狂瀉1成後，周五再跌穿36,000美元的關鍵支撐位。比特幣現報35,799美元，跌1.5%，過去24小時曾低見35,280美元；以太幣（Ethereum，ETH）現報2,662美元，跌2.8%。

加密貨幣過去一周價格大幅震蕩，反映宏觀經濟風險揮之不去的環境下，市場充斥不確定性。比特幣價格仍然與股市走勢高度相關，在大盤拋售的情況下，比特幣難以收復 2021 年底的高位。

加密貨幣與股市相關性會隨時間減弱 但仍會有更多陣痛

Galaxy Digital 首席執行官 Michael Novogratz認為， 兩者之間的相關性會隨著時間推移而減弱，加密貨幣啤打系數下降，如果納指下跌 3%，加密貨幣沒有像去年那樣下跌 9%，但認為加密貨幣市場還會有更多陣痛。

外匯交易平台OANDA 亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley指出，比特幣周三原保持在37,400的支撐位，而美聯儲宣發言後，比特幣更反彈5.20%，然而周四一夜之間下跌8.0%，低見35,600美元，跌破三角形支撐位 37,400美元。

OANDA：負面消息發酵不利比特幣周一開局 下一關鏈阻力為3.2萬美元

Halley認為，負面消息在周末發酵或會拖累周一開局表現，比特幣遭拋售兼跌至32,000左右，如果風險情緒繼續暴跌，技術分析表明比特幣跌至下一個阻力位28,000美元，再下一個阻力則是20,000美元。

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