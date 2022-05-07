華府憂秋冬大爆發 或1億美國人染疫

多國採取「與病毒共存」的抗疫策略，放寬防疫措施之際，美國政府警告，美國仍有機會因為Omicron的分支變種出現新一波疫情大爆發，接下來的秋天至冬天期間，染疫個案數目可能達到1億宗。

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美國新冠疫情死亡個案突破100萬宗之際，政府官員在周五舉行簡報會，其間提到，若未能投放足夠資金研發更具針對性的新疫苗或療法，接來在的秋冬季節，有機會出現1億宗感染個案。

華府相關簡報會的目的，是希望說服國會議員同意撥款於疫苗、檢測方法及療法等的研發上。華府官員稱，若有足夠的醫療相關資助，料能降低屆時死亡及重症個案。

事實上，防疫措施漸漸解除的同時，美國確診個案有上升趨勢，新增確診7日平均數，由3月30日的2.9萬，增至新的最新的7.1萬，升幅顯著。

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專家認為疫情發展難測，但普遍認同到了秋冬，由於疫苗及曾染疫所獲的抗體減弱，加上病毒演化，或有新一波爆發。雖然有很多不確定性，但白宮希望提前作準備，積極游說議員同意撥款。

責任編輯：林建忠

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