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【華晨母企】華晨汽車前董事長祁玉民貪污案　25年間涉貪1.33億元人民幣

股市 13:12 2022/05/07

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【華晨母企】華晨汽車前董事長祁玉民貪污案　25年間涉貪1.33億元人民幣

華晨中國 （01114） 停牌逾一年，母企華晨汽車前董事長祁玉民因涉嚴重違紀失職，去年6月已遭開除黨籍。事隔大半年，遼寧省紀委監委周五（5月6日）通報破壞營商環境典型案例，當中包括祁玉民案件，祁玉民被指利用華晨職權，25年間貪污共1.33億元（人民幣，下同）。

遼寧省紀委監委介紹，2018年8月，華晨集團與省外某公司簽訂協議合作開展新能源汽車項目，在此過程中祁玉民對該公司給予支持關照並收受錢款1100萬元。

1995年至2019年，祁玉民利用職務便利，在藉用資金、承攬業務、取得經營銷售權等方面先後為39人謀取利益並收受財物。祁玉民還存在其他嚴重違紀違法問題。

華晨集團2020年10月債務違約，翌月破產重整，華晨中國去年3月因無法如期公布業績而停牌至今，公司其後揭發59億元問題帳，今年2月如期出售華晨寶馬25%股權予德國寶馬車廠，華晨中國目前尚持有華晨寶馬25%股權。

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港股 華晨中國汽車（01114） 貪污 寶馬 停牌

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