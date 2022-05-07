美CDC查過百童染不明肝炎 逾9成送院5死

美國25個州分出現多宗兒童感染不明原因的肝炎的個案，美國疾控中心（CDC）表示，正調查109宗兒童感染肝炎個案。報道指，其中14％個案需要進行移植，5人死亡，逾9成個案需要送院。

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疾控中心傳染病副總監Jay Butler表示，CDC正與多州的衛生部門合作調查。他強調情況不斷變化，尚未知相關個案是否涉及相同原因。逾半個案檢測出腺病毒，但未知腺病毒與不明肝炎的關係。

其中兩宗個案在明尼蘇達州發現，當中一人本周完成肝臟移植，有參與治療的兒科醫生Heli Bhatt指，兒童肝衰竭是非常罕見，10月出現第一宗個案時，已覺得奇怪，當發現第二宗個案，他馬上通報其他高級醫生，再聯繫州衛生部門及CDC。

他稱相關個案顯眼，因為肝臟發炎情況十分嚴重，並形容本來健康的兒童，肝臟出現這種情況是十分不尋常。

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疾控中心在4月21日向醫生發警告，指亞拉巴馬州出現9宗不尋常兒童感染肝炎個案，並列出相關症狀，之後多州陸續發現個案。

世界衛生組織（WHO）表示，截至5月1日，在全球20國發現228宗個案，1人死亡，18人需進行移植。大部分受感染兒童本來身體健康。

責任編輯：林建忠