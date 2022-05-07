【波音】波音總部遷至華盛頓特區　外界猜測與停飛事件有關

▲ 美國航空巨頭波音近日宣布，將把總部從芝加哥，遷移到維珍尼亞的阿靈頓。（法新社圖片）

美國航空巨頭波音（Boeing）近日宣布，將把總部從芝加哥（Chicago），遷移到維珍尼亞（Virginia）的阿靈頓（Arlington County），此舉將使波音公司更靠近華盛頓特區（Washington, D.C）。

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波音行政總裁David Calhoun表示，總部搬遷可讓公司更接近客戶和利益相關者，也能接觸到世界一流的工程和技術人才，相當具有戰略意義。

保留500名員工和一些設施

波音2001年時把總部從西雅圖遷移到芝加哥，當時接受了當地政府推出了一系列稅收優惠政策，這將是該公司20年以來第2次遷移總部。目前波音還沒透露會有多少高層同步遷移，但波音會在芝加哥保留500名員工和一些設施。

停飛事件影響與航空總署關係

阿靈頓靠近華盛頓特區市中心，美國國防部總部「五角大廈」就位於此處。外媒分析，自2019年以來，波音737 MAX停飛事件影響，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）和國會議員就一直密切關注波音公司。做出向華盛頓特區的搬遷決定，正值波音和監管機構建構關係的關鍵時刻。

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責任編輯：李智美