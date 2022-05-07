【票房收入】《奇異博士2》海外兩天勁收6.7億港元　全球票房已破1億美元大關

▲ 威新作《奇異博士2：失控多元宇宙》於週四（5日）再添24個海外市場，使其海外票房在兩日時間勁收8570萬美元（約6.7億港元）。（奇異博士ig圖片）

繼週三（4日）在20個市場取得2720萬美元（約2.1億港元）海外首日票房成績後，漫威新作《奇異博士2：失控多元宇宙》於週四（5日）再添24個海外市場，使其海外票房在兩日時間勁收8570萬美元（約6.7億港元）。

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該電影影片在北美從週四下午3點上映，斬獲3600萬美元（約2.8億港元）提前場成績，助其全球票房在週末正式到來前突破1億美元（約7.85億港元）大關。

在週四新開映的大票倉中，英國報收600萬美元（約4709萬港元）首日票房；墨西哥收穫800萬美元（約6279萬港元）；巴西產出500萬美元（約3924萬港元），並位居首日排行影史第六；澳洲首日收穫400萬美元（約3139萬港元），為疫情時代第2。

韓國兩日累計1.1億票房收入

韓國公映兩日累計1470萬美元（約1.1億港元）領跑海外；日本公映兩日累計530萬美元（約4160萬港元）；法國公映兩日累計450萬美元（約3532萬港元）。表現亮眼的中小市場有：厄瓜多爾、中美洲、阿根廷、新西蘭、阿聯酋、以色列、捷克、葡萄牙、希臘、克羅地亞、斯洛文尼亞和波斯尼亞，都迎來疫情時代第二好的首日表現；秘魯、印尼則刷新了疫情時代新紀錄。

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責任編輯：李智美