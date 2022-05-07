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【TikTok】TikTok今年廣告收入有望漲兩倍　超過一半收入來自美國

商業 13:30 2022/05/07

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字節跳動旗下的TikTok廣告收入將從2021年的38.8億美元（約304億港元）暴漲到今年的116.4億美元（約913億港元），直接漲兩倍。

據知名分析機構eMarketer最新預測，字節跳動旗下的TikTok廣告收入將從2021年的38.8億美元（約304億港元）暴漲到今年的116.4億美元（約913億港元），直接漲兩倍。

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TikTok的廣告業務將比Twitter的55.8億美元（約438億港元）和Snapchat的48.6億美元（約381.5億港元）加起來還要多，而到了2024年還將再漲1倍達到235.8億美元（約1851億港元），其中超過一半的收入來自美國，並將超過YouTube的236.5億美元（約1856億港元）廣告收入。

根據Sensor Tower的數據，TikTok是2022年第一季度全球下載量最高的應用程式，自1月以來下載量已超過1.75億次。尤其自2018年以來，還沒有一款應用程式的下載量能超過TikTok。

去年活躍用戶數突破10億大關

去年，TikTok的全球用戶突破10億大關，用時大約4年，而Facebook、YouTube和Instagram達到10億用戶用了其兩倍的時間。

TikTok在青少年的受歡迎程度大漲，而分析預測Facebook在2022至2025年，將失去70萬青少年用戶，Twitter則將失去10萬，青少年用戶僅剩520萬。

到2024年，TikTok在美國的廣告收入預計將超過YouTube。分析師Jasmine Enberg稱：「2024年，TikTok在美國的廣告收入將達到110.1億美元（約864億港元），而YouTube為107.1億美元（約840億港元）。從這個角度來看，TikTok只需要5年時間，就能完成YouTube花了大約16年才完成的事情。」

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責任編輯：李智美

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