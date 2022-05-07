▲ 【快手1024】快手電商成立房產業務中心 據報今年目標成交額突破百億、盤源包括碧桂園及融創等

內地直播平台繼續增加電商覆蓋力度，繼去年10月，快手旗下成都快購科技有限公司增加了發生工商變更，經營範圍新增房地產經紀。有內媒指，快手電商今年4月在內部信正式宣布成立房產業務中心，該中心負責人直接向電商負責人笑古匯報。

快手內部信中表示稱，新成立房產業務中心，負責滿足快手用戶的購房需求，幫助業主更高效的賣房，探索大宗線下交易業務在快手生態閉環的業務模式。

快手今年目標成交總額突破百億 房源包括碧桂園、融創等

報道又引述快手內部人士稱，快手從2019年已經開始研究房產業務，去年電商部門組建了專門的團隊，研究打通直播電商房產業務模式，尤其是避開房屋買賣出租資訊平台貝殼（美：BEKE）直接競爭的二三線城市市場，快手房產業務中心今年已制定了跑通業務模式，以及目標成交總額突破百億。

快手電商房產業務落地頁面為「快手理想家」，已經覆蓋的城市包括天津、長春、大連、臨沂、瀋陽等地。從房源來看，有金地（滬：600383）、綠地（滬：600606）、陽光 （02608） 、碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 等房產開發商旗下樓盤。

快手計劃將經紀人、置業顧問轉化為簽約主播

快手直播銷售房產的其中一位主播透露，快手電商把一些原本的房產KOL、經紀人、開發商的置業顧問，轉化為其簽約主播，進行線上直播線下帶看，簽約的主播可以享受到流量、補貼、培訓等支持。該主播還表示，快手電商是與開發商直接簽約，所以能拿到了不少獨家優惠，比如99折、前10套房成交送價值8萬左右的全屋家裝、活動現場抽金條等福利。

報道又引述樓盤「房源西岸公園」員工稱，五一期間，大概有200多個快手主播參與直播賣房，最終為該樓盤帶來30套左右的成交量。以展示頁中中間值150萬計算，交易總額約為4500萬，同時估算五一活動上快手的主播為其樓盤帶看的轉成交率大約5：1，是普通經紀人的2-4倍，比大多數線上中介效率更高。

去年底字節跳動房地產業務曾裁員 天貓好房被易居收購

去年年底，字節跳動的房地產業務幸福里就進行一波裁員，天貓好房在成立不到一年的時間也被易居收購，由於房地產行業傾向線下為主，料線上直播雖然可以帶來較大的流量，如何從線上轉到線下，快手仍舊要進行較長時間的探索。

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