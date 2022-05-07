▲ 【投行人事】摩通CEO戴蒙6.6億港元薪酬組合遇挑戰 機構投資者顧問籲反對

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）掌舵該家美國最大銀行近17年，其8440萬美元（約6.6億港元）年度薪酬組合遇挑戰。機構投資者投票顧問Glass Lewis 建議投資者在摩通周年大會中，否決戴蒙薪酬方案，指出戴蒙所獲得的回報與摩通業務表現不相稱。

Glass Lewis指出，戴蒙最新年度報酬中5260萬美元來自購股權，發出規模是去年的兩倍。不止建議反對戴蒙薪酬議案，Glass Lewis 同時質疑摩通營運總裁Daniel Pinto 的5330萬美元年度薪酬中，2790萬美元購股權回報過高。

Glass Lewis評論：

在公司表現無大長進下，行政總裁、營運總裁獲得的一次性獎勵過高，會令公司長期出現的高層薪酬過高問題惡化。股東應考慮過去9年間摩通表現與高層薪酬脫鈎的問題。

摩通：董事會希望戴蒙再領軍多年

摩通將在5月17日舉行股東周年大會，摩通回應稱，授予戴蒙的額外購股權是展示董事會希望他在未來「較長日子（a significant

number of future years）」繼續領導該行。摩通指出，戴蒙要服務多5年才能獲得今年發出的所有購股權，並要再多5年才可完全出售相關股份，換言之可綁緊現年66歲的戴蒙未來10年時間。

摩通又指，Pinto則是該行出現突發情況時的替代行政總裁，董事會決定是維護股東最佳利益。

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