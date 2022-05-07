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【TWTR】馬斯克目標Twitter2028年收入增4倍　Cathie Wood幾乎清倉Twitter

股市 10:28 2022/05/07

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【TWTR】馬斯克目標Twitter2028年收入增4倍　Cathie Wood幾乎清倉Twitter

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）入主社交平台Twitter在望，外電報道指，馬斯克向投資者尋求融資時揚言會令Twitter年收入由去年的50億美元，6年後、即2028年增至264億美元，累計增逾4倍，Twitter每年收入平均增32%。

紐約時報引述馬斯克向投資者展示的發展計劃書，馬斯克預期Twitter 在2028年的廣告收入為120億美元，佔總收入比例由去年的90%降至45%；用戶訂閱收入屆時為100億美元；而馬斯克提出的Twitter Blue服務費用收入屆時為6900萬美元，支付收入屆時達13億美元。

馬斯克以440億美元現金收購價說服Twitter董事會支持其私有化建議，據報他擬在入主初期擔任Twitter 臨時行政裁。

馬斯克收購Twitter再獲71.4億美元股權承諾 幣安、卡塔爾控股有份參與，可見【下一頁】

Cathie Wood 旗下ETF再沽Twitter　ARKK錯過整過升浪

雖然馬斯克最新從多名友好投資者取得額外資金入主Twitter，一直看好馬斯克各項投資的方舟投資創辦人Cathie Wood最新繼續減持Twitter。

Cathie Wood 旗下主動式ETF ARKW、ARKF於馬斯克宣布入主Twitter已在減持，Twitter持股佔ARKW的投資組合比例，由去年底5%降至本周初的2%，ARKW最新申報，於星期四再沽出餘下絕大股份，連同在ARKF減持，Wood旗下基金本周沽出87.5萬股。

Cathie Wood 旗艦ETF ARKK在2月中已清倉Twiiter，錯過馬斯克入主的升浪，ARKK年初至今累跌53%，Twitter同期升17%、標普500指數則跌14%。

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