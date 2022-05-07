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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】暢遊古城埃本哈杜 特色小鎮玫瑰谷

名人薈萃 16:14 2022/05/07

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第一次和朋友去埃本哈杜巳是三年前的事了，遊覽古城記憶及感覺心刻。所以，和穆罕默德提意重遊古城，順便出外走走輕鬆一下。

他隨即安排2天後出發兩日一夜短途旅行。

這趟車程不短不長，他希望早些到達瓦爾扎扎特區内的酒店休息及周邊遊覽。

這日在家早餐後出發，數小時車程先到達盛產玫瑰花的城鎮，穆罕默德有點肚餓，我倆決定在玫瑰谷午餐，順道遊覽。

而穆罕默德有個習慣，如果選擇食塔吉鍋（Tagine ），他經常和小店議價；有次忍不了問他，食店可以議價嗎？他笑說，現在旅客不多，通常可以平一些（其實只平宜兩三元DH）吧！

埃本哈杜古城

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

餐後，我倆在玫瑰谷大街逛逛，這裹其中一個特色是樓房及商店外牆掃上粉紅色，配合玫瑰花主題，而商店專售賣由玫瑰花提煉的產品，如玫瑰精油、纯露、香水、乾燥花、化妝品、消毒手液汉肥皂，乳液等等，五花八門。

玫瑰谷的樓宇以粉紅色為主

玫瑰谷內的計程車也是粉紅色

而玫瑰谷每年五月第二個星期連續舉行玫瑰節，慶祝農民玫瑰收成，且有音樂節、民族表演舞蹈、玫瑰美食(如玫瑰味的冰淇淋)、傳統柏柏美食、花車巡遊及玫瑰小姐選舉等，每年吸引旅客遊覽。（續）

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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