【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】暢遊古城埃本哈杜 特色小鎮玫瑰谷

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【虛擬貨幣】本港海關偵破虛擬貨幣洗黑錢案 涉及金額約六億
第一次和朋友去埃本哈杜巳是三年前的事了，
他隨即安排2天後出發兩日一夜短途旅行。
這趟車程不短不長，
這日在家早餐後出發，數小時車程先到達盛產玫瑰花的城鎮，
而穆罕默德有個習慣，如果選擇食塔吉鍋（Tagine ），他經常和小店議價；有次忍不了問他，食店可以議價嗎？
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餐後，我倆在玫瑰谷大街逛逛，
而玫瑰谷每年五月第二個星期連續舉行玫瑰節，慶祝農民玫瑰收成，
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作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆
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撰文 : Apple (陳偉嫦）
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子