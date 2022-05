【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】暢遊古城埃本哈杜 特色小鎮玫瑰谷

第一次和朋友去埃本哈杜巳是三年前的事了, 遊覽古城記憶及感覺心刻。所以,和穆罕默德提意重遊古城, 順便出外走走輕鬆一下。

他隨即安排2天後出發兩日一夜短途旅行。

這趟車程不短不長, 他希望早些到達瓦爾扎扎特區内的酒店休息及周邊遊覽。

這日在家早餐後出發,數小時車程先到達盛產玫瑰花的城鎮, 穆罕默德有點肚餓,我倆決定在玫瑰谷午餐,順道遊覽。

而穆罕默德有個習慣,如果選擇食塔吉鍋(Tagine ),他經常和小店議價;有次忍不了問他,食店可以議價嗎? 他笑說,現在旅客不多,通常可以平一些(其實只平宜兩三元DH) 吧!

▲ 埃本哈杜古城

餐後,我倆在玫瑰谷大街逛逛, 這裹其中一個特色是樓房及商店外牆掃上粉紅色,配合玫瑰花主題, 而商店專售賣由玫瑰花提煉的產品,如玫瑰精油、纯露、香水、 乾燥花、化妝品、消毒手液汉肥皂,乳液等等,五花八門。

▲ 玫瑰谷的樓宇以粉紅色為主

▲ 玫瑰谷內的計程車也是粉紅色

而玫瑰谷每年五月第二個星期連續舉行玫瑰節,慶祝農民玫瑰收成, 且有音樂節、民族表演舞蹈、玫瑰美食(如玫瑰味的冰淇淋)、 傳統柏柏美食、花車巡遊及玫瑰小姐選舉等,每年吸引旅客遊覽。( 續)

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

