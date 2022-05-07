【綠色債券】綠債首掛升幾多？零售綠債認購反應遠遜iBond　專家拆解原因

▲ 零售綠債認購反應遠遜iBond 專家拆解少人捧場原因 首掛可能低見呢個位

政府首批綠色零售債券 （新上市編號：04252） 息率與本港通脹掛鈎、保底息率達2.5厘，昨日截飛，政府發言人指，綠債配售機構初步數據顯示，認購額約328.8億元，約49.3萬人認購；然而綠債認購反應明顯遜於保底息2厘的第8批iBond （04246） ，當時認購人數70.9萬人，分析認為，美國10年期國債孳息率近期升破3厘，削弱了綠債吸引力。

綠債超購1.2倍

政府發言人表示，計劃5月16日公布配發結果，零售綠債認購金額是目標發行額的2.2倍，預計最終發行額將提高至上限200億元（即200萬手）。換言之，人均可獲分4手。

信誠證券聯席董事張智威表示，綠債認購反應不及第8批iBond，主要是美國已進入加息周期，10年期國債孳息率已升破3厘，綠債保底息僅2.5厘，顯得不夠吸引。他指第8批iBond保底息率雖僅2厘，但於當時認購期是高於美10年期國債孳息率，加上部分券商就今次綠債提供的認購、手續費優惠，不及以往就iBond提供的優惠，這些因素都令綠債認購反應不及iBond，料綠債首日掛牌處於101至102元區間，最差可能僅100元多。

首掛可能低見100元多

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，雖零售綠債保底息率較過往iBond高，始終是政府首次發行，投資者認識或未及iBond深，他亦相信綠債上市後，買盤未必如過往iBond大。耀才證券 （01428） 執行董事兼行政總裁許繹彬認為，美國加息步伐或加快，令美股近日大幅調整，且驅使港股再跌穿2萬點水平，而第8批iBond最近曾跌穿100元，種種突如其來因素皆嚇怕最後衝刺的客戶。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，聯儲局最近加息有機會減低市民對零售綠債的需求，同時對二手市場價格會造成影響，但在投資市場較波動下，零售綠債作為投資者防守型資產配置工具，最低息率高達2.5厘，且每半年派息一次，回報穩定，對大部分市民仍具一定的吸引力。尹指，若投資者選擇長線持有，則不受短期價格波動所影響。

招商永隆銀行表示，平均每名客戶認購綠債10手，客戶最高認購1,000手。富途證券接逾8.8萬人申請，錄約42億元認購金額，人均認購5手，最高認購600手。

記者：胡學能

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