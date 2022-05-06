【中國經濟】摩根士丹利亞洲前主席羅奇：中國經濟增長今年不能達標 世界將失去經濟緩衝

內地疫情再爆發，拖累經濟發展速度。摩根士丹利亞洲前主席，現任耶魯大學高級研究員史堤芬羅奇（Stephen Roach）接受《CNBC》訪問時表示，中國經濟目前面對重大風險，今年經濟增長相信不太可能達到5.5%的目標，如果增長能去到4%已經算幸運。

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他認為中國面臨巨大壓力，預期中國經濟放緩將對全球帶來重大後果，因為中國不再如上次金融海嘯般協助世界。此外，羅奇提到在2009年至2012年間中國經濟增長8%，為全球避免經濟衰退給予緩衝，但該緩衝目前已消失。中國今次將不會如金融海嘯期間般幫助世界，這將對全球經濟展望造成困難。

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記者：張以正