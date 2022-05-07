內地政府機關及國企 傳被要求改用國產電腦

外電引述知情人士報道，中國已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。電腦供應商聯想集團(00992)周五上升2%收報7.84元，金山軟件(03888)上升1.3%報23.2元。

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報道指，該項替換工作還將擴大至各地方的政府機關、機構和企事業單位等。目前中央政府層面涉及更換的電腦設備數量至少有5,000萬台，全部替換工作預計將在兩年內完成。分析認為，此舉反映中國對信息安全的擔憂日益增加，同時也展現對國產軟硬件的信心。中國的聯想、華為和浪潮已躋身全球最大個人電腦和服務器製造商之列，本地軟件開發商金山軟件和中標軟件等也快速崛起，能與美國同業一較高下。

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知情人士稱，政府的最新要求可能只涵蓋個人電腦品牌和軟件，不包括處理器等難以更換的組件。中國將主要鼓勵用Linux操作系統取代微軟(美：MSFT)的Windows操作系統。一位知情人士說，中標軟件是Linux操作系統的主要供應商之一。

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