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【第五波疫情】名仕快相首季虧損逾386萬元　按年擴大1.3倍　季內醫療服務收入171萬元

股市 22:23 2022/05/06

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名仕快相首季虧損逾386萬元　按年擴大1.3倍

名仕快相 （08483） 今年首季未經審核收益為410.3萬元，按年少7.4%，季內虧損386.4萬元，按年擴大1.3倍。

按主要服務線分拆，季內攝影服務收入為239.3萬元，按年少46%，醫療服務收入171萬元，去年同期無此收入。該公司自去年10月起於香港透過經營醫務中心提供醫療服務。

首季身份證明照片的需求下跌屬暫時

管理層指，攝影服務的收益疲弱主要由於第五波疫情以及今年首季實施出入境管制進一步導致旅遊需求大幅減少，導致今年首季身份證明照片的需求低迷。此外，今年首季，由於香港爆發的第五波疫情，公司的特許場所頻繁地暫時關閉或減少營業時間。隨着疫苗推出以及香港及中國內地的疫苗接種率上升，認為香港及內地的疫情將於今年逐漸改善。因此認為今年首季身份證明照片的需求下跌屬暫時情況，需求將於可見將來回升。

另外，公司目前在港經營5個醫務中心，集團亦推出外展接種服務。

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港股 疫情 香港 攝影 名仕快相（08483） 業績公布

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