【高息股】港燈預期離岸風電場 2027年投產

港燈(02638)計劃於南丫島西南水域興建離岸風力發電場，有關項目剛獲環境保護署依照《環境影響評估條例》，更改相關環境許可證以容許項目使用更高效能的風力發電技術。港燈計劃將風場項目納入下一個五年發展計劃，並提交政府審批，若推展順利，可望在2024年招標興建，2027年落成投入商業營運。

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擬建的離岸風場面積接近600公頃，位於南丫島西南海域，距南丫發電廠約4公里，容量約為150兆瓦。每台風機容量約為8至12兆瓦，而視乎最終挑選的風機容量，預算興建13至19台機組。風機總高點為海拔198至271米。港燈董事總經理尹志田表示，為實現碳中和以應對氣候變化，港燈一直盡力配合政府實踐零碳發電。除增加使用天然氣發電外，亦努力發展可再生能源發電。興建離岸風場正是其中一項重要手段，協助香港實現淨零發電的目標。

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尹志田指出，離岸風場預計每年可生產約4億度零碳電力，佔港燈總發電量約4％，約可供應12萬戶家庭使用，預計每年可減約28.4萬噸二氧化碳排放量。港燈待政府批准有關項目後，會進行土地勘探和展開招標工作，預計可於2025年年中開始進行地基及風力發電機安裝工程，在2027年投入商業營運。

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