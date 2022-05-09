【第五波疫情】太古地產本港商場 首季零售銷售額全跌

太古地產(01972)公布首季營運數據。上季太古廣場及太古坊寫字樓租金分別下調18%和2%。出租率分別為98%和97%。商場表現方面，不計去年底才開業的上海前灘太古里，集團旗下本港和內地零售物業上季零售額全綫錄得跌幅。唯一例外的是美國邁阿密Brickell City Centre，上季零售額增加54.1%。

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太地表示，受第五波新冠疫情影響，香港整體辦公樓市場市道持續疲弱。整體空置率上升及未來供應繼續對租金帶來壓力。然而，太古地產旗下的辦公樓物業組合表現仍然堅穩。太古坊及太古廣場的租用率相對高企，特別是港島東中心及太古坊一座的租金表現強勁。至於太古廣場及太古坊其他辦公樓的續約租金相比之前的租約有所下調，反映過往承租時租金基數較現時租金水平為高。

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另外，香港零售市場受第五波疫情嚴重影響。確診病例激增以致社交距離措施大幅收緊，加上很多企業實施在家工作安排，為太古地產旗下商場的銷售額及人流帶來負面影響。餐飲租戶的經營受限；美容健身以及消閒娛樂等行業更在2022年1月7日至4月20日期間需要停業，打擊尤其嚴重。旗下中國內地六個商場於第一季度因個別城市出現疫情，業務表現受到不同程度的影響。農曆新年前的整體銷售額表現穩定，惟季內期後商場人流及業務均受各城市的出行限制及社交距離措施所影響。

新項目方面，位於金鐘太古廣場三座對面的新甲級辦公樓的興建進度良好，預計將於2023年竣工。新辦公樓將為太古廣場物業組合新增約22.3萬平方呎辦公樓樓面。上海張園石庫門歷史建築群保育及活化項目則預計於今年夏季開業。

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