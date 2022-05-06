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【中國經濟】商務部：對於外資企業來華營商便利等具體訴求逐條梳理

宏觀解讀 21:37 2022/05/06

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【中國經濟】商務部：對於外資企業來華營商便利等具體訴求逐條梳理

針對近期內地疫情為外資企業生產營運帶來的影響，商務部副部長盛秋平接受《央視》專訪時表示，對於外資企業來華營商便利等具體訴求，逐條梳理，分類施策，重點從兩方面幫助企業紓困解難，一方面是保暢通保供應，穩定生產經營，另一方面，解難題優服務，推動復工復產。

盛指，當前中國外貿發展的環境更趨嚴峻覆雜，商務部將堅持問題導向，多措並舉穩定外貿。他說，打通堵點難點，保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，重點保障外貿貨物運輸高效暢通；幫助企業用好線上線下多種渠道獲取更多訂單；進一步加大對外貿企業尤其是中小微外貿企業信貸支持力度；加快壯大跨境電商等新業態、新模式，制定全國版跨境服務貿易負面清單，培育服務貿易新增長點。

下一步加力鞏固傳統消費

他又表示，為促進消費持續恢復，下一步將加力鞏固汽車、家電、家具、餐飲等傳統消費；培育壯大定制、體驗、智能、時尚等新興消費；加快推進國際消費中心城市培育，着力提升城市消費；加快健全縣域商業體系，積極擴大鄉村消費。隨着各項政策措施落地見效，疫情影響逐步得到控制，預計消費市場將繼續呈現恢復發展態勢。

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