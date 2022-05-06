【綠債2022】綠色零售債券獲逾49萬人認購 中銀：有機會每人最少獲派4手 緊記幾個重要日子

政府於4月26日起發行首批零售綠色債券2022 （新上市編號：04252），已於周五（ 5月6日｜下午2時截止認購，是次綠債券市場認購反應十分理想，政府首次發行綠色零售債券下午截止認購。政府發言人表示，綠色零售債券初步接獲約49.3萬人認購，認購額約328.8億元，是目標發行額的2.2倍。

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政府綠色零售債券的目標發行額為150億元，發言人表示，最終數字可能會調整，由於綠債獲市民踴躍支持，預計最終發行額將提高至上限200億元。債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不少於2.5厘。政府計劃本月16日公布綠債配發結果，已認購的人士，最快可於5月17日起經銀行及證券行查詢零售綠債分配情況，並將於5月18日發行，5月19日於聯交所掛牌，可於二手市場買賣。

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中銀香港（02388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，綠色零售債券認購反應理想，預計錄得超額認購，有機會每人最少獲派4手。他說，中銀香港客戶經電子渠道認購佔比達8成，線上平均認購為7手。中銀香港客戶可於5月17日起經手機銀行及網上銀行查詢零售綠債分配情況， 本行亦會發送電郵或手機短訊通知客戶。經中銀香港認購零售綠債的客戶可享指定定期、投資產品及人壽保費推廣優惠。

滙豐（00005）發言人表示：「最新一批綠色零售債券的認購反應不俗，尤其吸引尋求低風險投資及有穩定回報的客戶參與。認購客戶當中，超過20%從未曾購入香港特區政府發行的零售債券。整體而言，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。」

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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示：耀才證券是次綠色債券認購人數超過65,000人，平均認購五至七手；總認購金額近38億元，最大認購股數80手。許繹彬續表示：由於反應熱烈，可能是因為港股市況持續不穏，慣常以買收息股為主的客戶，可能因煤氣（00003｜突然改變派息策略而有所動搖;因為此類客戶慣常是透過交易所上市股份作收息，「而是次綠債俱備此條件，而有又肯定的息率回報，是次確實吸引了此類客戶認購；再加上往時有參與IBOND的客戶,對此類債券認購及買賣程序,根本已不陌生，在兩類情況下，認購人數理想。」



富途證券國際（香港）表示，截止周四（5日）下午5時，共接獲人8萬申請，市場反應踴躍，帶動開戶及回流人數節節上升，成績超乎預期，錄得38.2億港元認購金額，人均認購5手，最高認購額為600手。

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零售綠色債券認購詳情：

年期：3年

認購時間：4月26日早上9時至5月6日下午2時

最低面額：10,000港元

發行總額：150億元（按認購情況加碼至最多200億元）

保證回報：2.5厘

計劃公布配發結果日期：5月16日

發行日期：5月18日

上市日期：5月19日

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記者：陳詠妍



