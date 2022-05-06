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【滙豐HSBC】匯豐邀COLLAR代言及推新優惠 成功吸引年輕客戶 去年千禧新客佔總新客55%

理財智慧 16:13 2022/05/06

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匯豐銀行近年瞄準年輕市場，不但邀請COLLAR代言廣告，更推出不少新優惠，。滙豐透露，去年介乎18至34歲的千禧新客戶數量比2020年增長近一成半，而滙豐One去年的千禧新客戶數量更佔新客戶總數近55%。

在香港，滙豐One客戶去年的整體資產管理規模亦比2020年上升6%。另外，專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金交易平台「滙豐Trade25」自去年第四季推出後，已獲逾千名客戶加入，當中逾七成更是首次接觸股票交易的投資新手。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

該行最新邀請女團COLLAR擔任滙豐One新一任活動代言人，透過全新項目「All@滙豐One. All at once」，引領千禧世代客戶及與一眾「投資A0」建立投資自信，並開展投資理財計劃。

新客戶在HSBC HK APP開立滙豐One賬戶只需5分鐘，而且由即日起至7月31日，新客戶透過手機開戶可享高達2400元獎賞；其中針對大學生市場，現時申請匯豐「匯財金卡 ─ 學生卡」，即可獲300元「獎賞錢」，同期開戶兼享額外100元回贈；憑卡繳交學費更可享高達400元「獎賞錢」。

【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃 可賺取實習工作經驗 更有機會贏來回機票  【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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