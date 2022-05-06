【滙豐HSBC】匯豐邀COLLAR代言及推新優惠 成功吸引年輕客戶 去年千禧新客佔總新客55%

匯豐銀行近年瞄準年輕市場，不但邀請COLLAR代言廣告，更推出不少新優惠，。滙豐透露，去年介乎18至34歲的千禧新客戶數量比2020年增長近一成半，而滙豐One去年的千禧新客戶數量更佔新客戶總數近55%。

在香港，滙豐One客戶去年的整體資產管理規模亦比2020年上升6%。另外，專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金交易平台「滙豐Trade25」自去年第四季推出後，已獲逾千名客戶加入，當中逾七成更是首次接觸股票交易的投資新手。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

該行最新邀請女團COLLAR擔任滙豐One新一任活動代言人，透過全新項目「All@滙豐One. All at once」，引領千禧世代客戶及與一眾「投資A0」建立投資自信，並開展投資理財計劃。

新客戶在HSBC HK APP開立滙豐One賬戶只需5分鐘，而且由即日起至7月31日，新客戶透過手機開戶可享高達2400元獎賞；其中針對大學生市場，現時申請匯豐「匯財金卡 ─ 學生卡」，即可獲300元「獎賞錢」，同期開戶兼享額外100元回贈；憑卡繳交學費更可享高達400元「獎賞錢」。

【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃 可賺取實習工作經驗 更有機會贏來回機票 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩