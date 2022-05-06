【新股IPO】內地專業皮膚護理產品公司巨子生物遞交上市申請 高瓴有份投資

內地專業皮膚護理產品公司巨子生物遞交在港主板上市申請，聯席保薦人為高盛及中金公司。根據巨子生物初步招股文件顯示，公司擁有可復美、可麗金、欣苷（SKIGIN）等8大主要品牌，產品組合共有105項SKU，涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和功能性食品，目前產品已銷售及經銷至中國1,000多家公立醫院、約1,700家私立醫院和診所，以及約300個連鎖藥房品牌。巨子生物於去年度收入錄得15.52億元人民幣，按年增長30.4%，全年利潤8.28億元，按年升近0.2%。

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此外，高瓴投資旗下GSUM XV HK於2021年8月與西安巨子生物簽訂增資協議，持有集團上市前約4%股權。另外，中信產業基金旗下CPE China Fund及中金公司旗下CICC Healthcare亦有參與投資。

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記者：張以正