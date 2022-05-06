【創新科技】希慎興業夥香港科技園成立The Community Lab 培育創新初創共建智慧城市

希慎興業（00014）與香港科技園公司今日聯合宣布，由雙方攜手打造的「The Community Lab」，今日於銅鑼灣利園5期正式揭幕。此項目致力於培育新一代初創公司、將智慧城市的構想轉為現實，首批參與的4間初創公司，包括了CHAIN Technology、imBee、SOCIF及Xtra Sensing。

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不少來自初創公司的企業家、科學家及工程師，往往擁有先進知識及技術，但卻未能將意念放諸現實世界執行，缺乏最後一步將創意轉化為市場產品的能力。The Community Lab針對這一情況，推出Last-mile Testing Programme (LMTP)，目的正是「提供一個創新且實用的平台，來呈現真實世界的數據和測試結果。」希慎進一步指出：「一直致力將利園商業理念與智慧社區的業務模式結合，透過提供在銅鑼灣區具規模的真實場景和社區實驗平台，讓科學園初創企業於香港核心地帶實踐他們的智慧城市構想。」

今次The Community Lab選址銅鑼灣，正因此地具備現代都市的複雜面貌，可讓初創企業利用希慎提供的豐富資源和商業網絡，作為計劃試點以提升希慎的社區體驗，最終達成推動智慧城市藍圖之目標，以及將經驗應用至其他地區，包括大灣區的城市。

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希慎興業執行董事兼首席營運總監呂幹威指出：「擁抱變化是希慎多年來成功的原因之一。希慎率先踏出一步，為科技園公司科創企業提供實驗平台。希慎希望通過分享自己的商業經驗和場景，讓初創企業實現應用和商業化，助力初創企業取得成功，共同為社區打造智慧生活場景。」

香港科技園公司行政總裁黃克強說：「科技園公司一直致力與行業領袖建立合作，協助本地及全球初創企業利用創新發揮影響力，今次與希慎的合作再次實踐了我們這個使命。作為引領智慧城市發展的先驅，希慎將為我們日趨蓬勃的創科生態圈注入其領域內的專業知識。新成立的 The Community Lab 將提供全方位的實踐平台，透過在真實場境下測試由概念驗證到方案開發的整個流程，協助初創取得成功，並從中發掘嶄新的智慧城市創新方案。」

展望未來發展，The Community Lab將舉辦多元化活動包括技術講座、分享會、工作坊、成功項目展示及對接投資人和創辦人等。

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責任編輯：嚴浩文