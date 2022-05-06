【家居影音】市場研究：全球電視出貨量約2.33 億部 8K 電視需求跌兩成

電視可就是每個人都有接觸過的影音產品，智能電視已經踏入 8K 的領域，但隨著智能電話出現，電視的需求有沒有減少呢？Omdia 在報告中表示，表示市場對 8K 電視的興趣大減，預計有關產品的銷售將持續下滑，消費者普遍認為 8K 電視售價太高，而且目前電視廣播及串流娛樂都沒有 8K 的內容，所以沒必要現在就購買有關產品

報告表示，去年全球電視的出貨量約為 2.33 億部，其中 8K 電視只佔當中的 0.15%，約為 35 萬部，單以 8K 電視的出貨數字和去年同期比較，就已經下跌了 18%。而在多家有推出 8K 電視的品牌裡面，南韓的 Samsung 佔了 65%，可以說是全球 8K 電視的龍頭。

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8K 電視在 2018 年推出的時，包括 Omdia 在內多家市場研究機構都估計，預計到 2026 年，全球會有近 900 萬家庭會擁有 8K 電視，但現在 Omdia 已經將預測調低到 270 萬，反映市場對 8K 電視的需求不如當初那樣熱烈。

Omida 分析認為，8K 電視未能受市場歡迎的原因有以下幾點，首先是市場大部分先進地區的電視廣播最高亦只提供 4K 解像度。除了缺乏內容支援，8K 電視的大呎吋及偏高的售價亦令不少人卻步，研究表示，4K 電視售價不過是1,000 美元左右，但 8K 電視的售價會都比 4K 電視貴 3至4 倍。另外就是機身大小，目前 8K 最小都由 65吋起跳，不是很多人家中會放得下。

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責任編輯：龍紀瑩