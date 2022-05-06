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【字節跳動】美研究指TikTok 今年廣告收入將達120億美元 後年將超越YouTube

理財智慧 16:13 2022/05/06

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美國市場研究機構Insider Intelligence預測，字節跳動（ByteDance）旗下海外短影音社交應用程式TikTok，今年的廣告收入將增加兩倍，2年後將超越YouTube。

Insider Intelligence預估，推特與Snapchat今年廣告收入分別為55.8億美元與48.6億美元，兩者相加仍低於TikTok，TikTok今年的廣告收入達到近120億美元（折合約936億港元），超過Twitter和Snapchat的總和，並會在2024年超越YouTube。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

TikTok目前正通過TikTok Shopping(直接連接品牌和網紅的市場)進軍電子商務領域，並與DoubleVerify、Shopify和OpenSlate等供應商合作，從而贏得廣告商的青睞。

Insider Intelligence分析師威廉森（Debra Aho Williamson）表示，過去幾年來，TikTok用戶呈現爆炸式成長。不僅如此，這些使用者花費大量時間在此應用程式上。據指，TikTok的活躍用戶超過10億人。

【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃 可賺取實習工作經驗 更有機會贏來回機票  【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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