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堅固是如何煉成的　一文分清多款勞力士勁安全錶釦

12:00 2022/05/07

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勞力士以堅固耐用聞名，其中大家忽略了既微細但非常重要的一環：錶釦。要舒適和可靠，是很難。因勞力士最常用的3種錶帶釦：蠔式錶釦、蠔式帶釦和皇冠帶釦，並配搭不同錶鏈錶鏈等。

1／蠔式錶釦

可算是勞力士中最古老的錶釦設計，多搭載Air-King、Oyster Perpetual、Datejust、Sky-Dweller和 Milgaussi系列，現在採用的最新版本上，是錶釦蓋下有兩片摺叠金屬片，透過槓桿原理可讓錶釦開關，在蓋子通過槓桿機制打開。

2022年Rolex為Air King 推出新版，錶釦仍然是採姅蠔式錶釦。（圖片品牌提供）

蠔式錶釦（圖片品牌提供）

2／蠔式保險釦

蠔式保險鎖由15個零件組成，與蠔式錶釦相似，但採用折叠式，透過兩段式機械步驟就可以開啟，用手掀起釦上的有勞力士王冠Logo安全釦就可以看到閉合的組件，然後鉸接的組件會自動使蓋子立起來，兩片摺叠金屬片也會展開。是為了預防不小心開啟保險釦。這款蠔式錶釦是較後期的設計，這常用於Oysterflex橡膠錶帶的保險釦，是給較專業的系列如Explorer、Submariner、Cosmograph Daytona等。

蠔式保險釦。（圖片品牌提供）

因應運動的劇烈度，在開發過程時官方以26 個角度進行密集衝擊嚴格測試，讓錶帶和錶釦能承受極大的機械阻力。是以，全部零件結構浸入添加了沙子的氯和鹽水溶液中，讓保險釦能開關10萬次也沒問題，相等於一枚手錶壽命期的3倍。其品牌標誌不會印在釦蓋上，突出於錶帶前，此釦共有4種材質：蠔式精鋼、玫瑰金、黃金和鉑金。

黑水鬼採用的是蠔式保險釦。（圖片品牌提供）

3／皇冠錶釦

皇冠錶釦常見於 President元首型錶鏈，始於1960 年面世的Day-Date，其折叠金屬片隱藏在錶鏈下方，錶釦上有王冠形金屬釦以作開關。這種帶浮雕形的王冠標誌錶釦，在選用元首型錶鏈的Lady-Datejust也可見到呢！

皇冠錶釦。（圖片品牌提供）

最後開估，原價8萬多現已炒至38萬的的綠黑圈GMT－Master II ，究竟用咩錶釦？無錯，大概大多用家會帶兩地時間去公幹或旅行，耗損度相對提高，品牌選擇蠔式保險釦令時計更堅固耐用啦

勞力士今年大熱作GMT-Master II綠黑圖。採用蠔式保險釦。（圖片品牌提供）

撰文 : 黃鑑江

鐘錶 鐘錶 鉑金 設計 潛水 黃金 勞力士

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