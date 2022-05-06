【美國加息】景順：中國監管明朗化　互聯網股存32%折讓

美國聯儲局周四（5日）宣布加息半厘，景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiao發表關於聯儲局加息對亞洲股市的影響和中國最新政策展望。

Mike Shiao認為，中國短期內將維持動態清零政策，因其能夠在可持續經濟增長和維護人民健康之間取得平衡。該行看到政府傾向強調支持經濟穩定增長的立場。他認為，民營企業，尤其是科技、平台和基礎設施領域的民營企業，可以借助政策支持，通過消費券等舉措拉動內需。

該行認為，在港股上市的中國股票的估值相對低於美國市場。這些公司受到結構性增長動力的支持。例如，與美國互聯網公司相比，中國互聯網公司有32%的折讓。它顯示出相對便宜的估值，尤其是在中國當局最近的積極發展之後，目前更具吸引力。

監管明朗化以致風險降低

Mike Shiao指，中國的貨幣政策周期與世界其他地區的緊縮走向形成明顯差異，預計今年會有更多的政策支持。上周，國家主席習近平和中國高級官員就經濟政策進行了討論，重點是促進科技和基礎設施領域的發展，同時放寬對房地產市場的監管。當局進一步表示，政府將推出支持平台經濟的措施。Mike Shiao指，這可以被視為向市場保證，始於2020年的一系列收緊監管趨勢可能會結束。平台經濟政策可能更傾向於指導性而非懲罰性。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

過往加息股市表現良好

Mike Shiaon指出，在之前六個聯儲局加息周期中，MSCI 亞洲（日本除外）指數的走勢並不一定像坊間普遍看法一樣走向。相反，亞洲股市在1988年至1989年、2004年至2007年和2015年至2018年的加息週期中平均上漲 20%。除加息外，若干因素促成了市場表現，而過去幾年龐大的流動性促成了全球市場的良好表現。

【延伸閱讀】 摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠