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【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒（附策略）

股市 19:44 2022/05/06

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梁耀康：領展 （00823） 【按此】

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*重溫《ET開市直擊》美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起 港股有幾危？*

欄名 : 潛力股精選

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藍籌股 美股 海爾智家（06690） 阿里巴巴－SW（09988） 國泰航空（00293） 航空 國泰航空 阿里巴巴 海螺水泥（00914） 時代電氣（03898）

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【美國經濟數據】美國4月非農就業人口增加42.8萬人勝預期　失業率升至3.6%略遜預期

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