【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒（附策略） 股市 19:44 2022/05/06 分享： 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此逐隻重溫（內附分析＋買賣策略） 梁耀康：領展 （00823） →【按此】 梁耀康：滙豐 （00005） → 【按此】 孫運喜：深圳國際 （00152） → 【按此】 孫運喜：亞美能源 （02686） → 【按此】 皇牌節目足本版↓ *重溫《ET開市直擊》美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起 港股有幾危？* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 今日 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 2022/05/05 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】孫運喜：深圳國際（00152） 2022/05/04 【潛力股精選】孫運喜：深圳國際（00152） 【潛力股精選】孫運喜：亞美能源（02686） 2022/05/03 【潛力股精選】孫運喜：亞美能源（02686） 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 2022/04/29 【潛力股精選】梁耀康：阿里巴巴（09988） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 今日 19:41 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 18:43 2022/05/05 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】孫運喜：深圳國際（00152） 18:45 2022/05/04 【潛力股精選】孫運喜：深圳國際（00152） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 今日 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 2022/05/05 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】孫運喜：深圳國際（00152） 2022/05/04 【潛力股精選】孫運喜：深圳國際（00152） 【潛力股精選】孫運喜：亞美能源（02686） 2022/05/03 【潛力股精選】孫運喜：亞美能源（02686） 假日精選潛力股 5隻精選股目標價、止蝕、買入策略一覽 2022/05/02 假日精選潛力股 5隻精選股目標價、止蝕、買入策略一覽 藍籌股 美股 海爾智家（06690） 阿里巴巴－SW（09988） 國泰航空（00293） 航空 國泰航空 阿里巴巴 海螺水泥（00914） 時代電氣（03898）