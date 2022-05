【山地悠遊人生@iM網欄】越富有越有壓力 尋找幸福

尋找幸福

幸福快樂真是虛擬,跟虛擬貨幣一樣虛擬!什麼是幸福?現代社會很多人抑鬱,身邊很多朋友,越富有越有壓力,越容易患心理疾病。舉例:

1,有個人從比特幣剛開始200美元買入,在1200美元沽出時幸福感滿滿,其後幾年比特幣跌穿1000美元,這人幸福感爆棚。時移勢易,以現在的價格,他每次往回看都悔恨當初,痛苦指數上升。

2,有個人買入了比特幣,也賺了不少錢,可他每天都坐立不安,每分每秒盯著螢幕看市況。他口袋裏的錢雖然多了,但那種患得患失的心理壓力也隨之增加。

有一次,在旅途中碰到一位環遊世界七年的瑞士女孩,我問她旅途中最難忘的是什麼?她說有一次在西藏迷了路,她自己一個人在草原上走了七天,那七天中沒有任何食物,偶爾能找到水源。她回憶說,剛開始的幾天,肚子餓得難受,但慢慢地,她我忘了飢餓感。漸漸忘卻自我,淡忘了面對死亡的恐懼,開始享受大自然。每次找到水源,都覺得水很好喝,到最後的幾天,越來越覺得水是那麼可口,甚至覺得世界上怎麼會有那麼甘甜好喝的水!最後在第八天被牧人救了回家。

在那次意外前,她跟家人疏離,因父母離異後各自組織家庭。她每年花半年時間賺錢,然後半年流浪在外,就是為了避免跟家人相處起衝突。雖然每年有六個月在外旅遊,但心情抑鬱,總是悶悶不樂。那次死里逃生後,她享受在這個世界的每一秒,看任何景色都覺得是上帝的傑作,做任何事情都覺得有趣,幸福感大增。

她開竅的了,其實上天並沒有多給她任何東西,只是讓她經歷了生死,從而開始珍惜現狀。渴時,有水喝就是幸福;累時,有時間睡覺就是幸福。

幸福感是比較,我們為找不到幸福而苦惱時,並不是幸福遠離我們,不是幸福遙不可及,而是我們自己迷失了方向。

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

