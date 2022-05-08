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【山地悠遊人生@iM網欄】越富有越有壓力 尋找幸福

名人薈萃 08:18 2022/05/08

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尋找幸福

幸福快樂真是虛擬，跟虛擬貨幣一樣虛擬！什麼是幸福？現代社會很多人抑鬱，身邊很多朋友，越富有越有壓力，越容易患心理疾病。舉例：

1，有個人從比特幣剛開始200美元買入，在1200美元沽出時幸福感滿滿，其後幾年比特幣跌穿1000美元，這人幸福感爆棚。時移勢易，以現在的價格，他每次往回看都悔恨當初，痛苦指數上升。

2，有個人買入了比特幣，也賺了不少錢，可他每天都坐立不安，每分每秒盯著螢幕看市況。他口袋裏的錢雖然多了，但那種患得患失的心理壓力也隨之增加。

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

有一次，在旅途中碰到一位環遊世界七年的瑞士女孩，我問她旅途中最難忘的是什麼？她說有一次在西藏迷了路，她自己一個人在草原上走了七天，那七天中沒有任何食物，偶爾能找到水源。她回憶說，剛開始的幾天，肚子餓得難受，但慢慢地，她我忘了飢餓感。漸漸忘卻自我，淡忘了面對死亡的恐懼，開始享受大自然。每次找到水源，都覺得水很好喝，到最後的幾天，越來越覺得水是那麼可口，甚至覺得世界上怎麼會有那麼甘甜好喝的水！最後在第八天被牧人救了回家。

在那次意外前，她跟家人疏離，因父母離異後各自組織家庭。她每年花半年時間賺錢，然後半年流浪在外，就是為了避免跟家人相處起衝突。雖然每年有六個月在外旅遊，但心情抑鬱，總是悶悶不樂。那次死里逃生後，她享受在這個世界的每一秒，看任何景色都覺得是上帝的傑作，做任何事情都覺得有趣，幸福感大增。

她開竅的了，其實上天並沒有多給她任何東西，只是讓她經歷了生死，從而開始珍惜現狀。渴時，有水喝就是幸福；累時，有時間睡覺就是幸福。

幸福感是比較，我們為找不到幸福而苦惱時，並不是幸福遠離我們，不是幸福遙不可及，而是我們自己迷失了方向。

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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