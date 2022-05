【陽光旅途@iM網欄】巴伐利亞紐倫堡 建築美食休閑遊

說到德國巴伐利亞州,大家一定會首先想起慕尼黑,但其實巴伐利亞第二大城市紐倫堡,亦非常值得參觀。紐倫堡最讓遊客注意的,當然是世一的聖誕市集。這個是規模最大的聖誕市集,有很多美食與不同的攤檔。每年都吸引大批遊客前來參觀。紐倫堡在二戰時是納粹德軍的重要據點,當時基本上全個城市都被盟軍炸掉,夷為平地。現在看到中世紀模樣的建築,都是戰後重建。雖然已經非常努力,但始終和原來的舊貌相距甚遠。在二戰完結之後,盟軍還在這裡舉行了著名的紐倫堡大審判,審理戰犯。

雖然城市是重建的,但如果有一天的時間,在這裡休閑的慢步旅遊參觀,亦是一個理想的地方。我喜歡先從山上的城堡開始,再慢慢走到市中心。由於在神聖羅馬帝國時期,紐倫堡是其中一個主要的城市,因此在山上就建築了紐倫堡城堡。紐倫堡城堡又叫凱撒堡,意思是皇帝城堡。以前是神聖羅馬帝國皇帝的宮殿,神聖羅馬帝國沒有固定的都城,皇帝會到不同的地方視察,這裡是其中一個重要的據點。城堡雖在二戰時遭到嚴重破壞,但戰後仍按原來中世紀時城堡模樣重建。另外,在城堡上也可以俯瞰全市。

▲ 紐倫堡城堡

▲ 與當地朋友同遊城堡可俯瞰全城

【同場加映】青姐話:有殺錯冇放過 買貴就係買錯

參觀完城堡,可以往大廣場走去,沿途會經過很多古色古香的小街道,仿古的建築物,使你有如走進童話世界一樣,打卡絕佳!到達大廣場,這裡有很多著名景點。其中最吸睛的,是一個金色14世紀哥德風格的塔,其實它是一個噴泉,這個噴泉有40個精緻的雕像。在美泉的圍欄上有兩個分別是金色和鐵色的圓環,據說如轉動他們會帶來幸運。另外一個地標就聖母教堂,這個教堂是在14世紀中期,由神聖羅馬帝國皇帝下令修建的,主要用作舉行帝國儀式。教堂以磚砌哥德式的方法建築,屹立在廣場上,非常搶眼!這個廣場,也是歐洲最大聖誕市集舉行的地點!大家有時間,可以在廣場四周逛街,亦是主要的購物地點。我特別喜歡在黃昏時走到貫穿舊城的佩格尼茨河邊,有種特別浪漫的感覺!

▲ 磚砌哥特式的聖母教堂

▲ 廣場上搶眼的美泉

最後一定不能錯過的,就在美泉附近,舊市政廳對面、聖素巴都教堂旁邊的著名的餐廳Bratwursthausle,這間百年老店,主要賣烤紐倫堡腸。餐廳有點昏暗,在中間有個很大的鐵板,坐在這裏等上菜的時候,已經被烤腸的味道引得垂涎三尺。這個烤腸配上芥辣醬,是我不能忘懷的味道!

▲ 貫穿舊城的佩格尼茨河

▲ 著名的烤紐倫堡腸餐廳Bratwursthausle

【同場加映】溫股知新:內地傾力救市 做好資產配置

作者 _Sunny 左文偉簡介:

資深旅遊人,現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊,已走遍七大洲,更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途 @Sunny 左文偉的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!