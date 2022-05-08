  • 25°C
香港時間 : 2022508日 (日) 09:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陽光旅途@iM網欄】巴伐利亞紐倫堡 建築美食休閑遊

名人薈萃 08:01 2022/05/08

分享：

分享：

說到德國巴伐利亞州，大家一定會首先想起慕尼黑，但其實巴伐利亞第二大城市紐倫堡，亦非常值得參觀。紐倫堡最讓遊客注意的，當然是世一的聖誕市集。這個是規模最大的聖誕市集，有很多美食與不同的攤檔。每年都吸引大批遊客前來參觀。紐倫堡在二戰時是納粹德軍的重要據點，當時基本上全個城市都被盟軍炸掉，夷為平地。現在看到中世紀模樣的建築，都是戰後重建。雖然已經非常努力，但始終和原來的舊貌相距甚遠。在二戰完結之後，盟軍還在這裡舉行了著名的紐倫堡大審判，審理戰犯。

雖然城市是重建的，但如果有一天的時間，在這裡休閑的慢步旅遊參觀，亦是一個理想的地方。我喜歡先從山上的城堡開始，再慢慢走到市中心。由於在神聖羅馬帝國時期，紐倫堡是其中一個主要的城市，因此在山上就建築了紐倫堡城堡。紐倫堡城堡又叫凱撒堡，意思是皇帝城堡。以前是神聖羅馬帝國皇帝的宮殿，神聖羅馬帝國沒有固定的都城，皇帝會到不同的地方視察，這裡是其中一個重要的據點。城堡雖在二戰時遭到嚴重破壞，但戰後仍按原來中世紀時城堡模樣重建。另外，在城堡上也可以俯瞰全市。

紐倫堡城堡

與當地朋友同遊城堡可俯瞰全城

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

參觀完城堡，可以往大廣場走去，沿途會經過很多古色古香的小街道，仿古的建築物，使你有如走進童話世界一樣，打卡絕佳！到達大廣場，這裡有很多著名景點。其中最吸睛的，是一個金色14世紀哥德風格的塔，其實它是一個噴泉，這個噴泉有40個精緻的雕像。在美泉的圍欄上有兩個分別是金色和鐵色的圓環，據說如轉動他們會帶來幸運。另外一個地標就聖母教堂，這個教堂是在14世紀中期，由神聖羅馬帝國皇帝下令修建的，主要用作舉行帝國儀式。教堂以磚砌哥德式的方法建築，屹立在廣場上，非常搶眼！這個廣場，也是歐洲最大聖誕市集舉行的地點！大家有時間，可以在廣場四周逛街，亦是主要的購物地點。我特別喜歡在黃昏時走到貫穿舊城的佩格尼茨河邊，有種特別浪漫的感覺！

磚砌哥特式的聖母教堂

廣場上搶眼的美泉

最後一定不能錯過的，就在美泉附近，舊市政廳對面、聖素巴都教堂旁邊的著名的餐廳Bratwursthausle，這間百年老店，主要賣烤紐倫堡腸。餐廳有點昏暗，在中間有個很大的鐵板，坐在這裏等上菜的時候，已經被烤腸的味道引得垂涎三尺。這個烤腸配上芥辣醬，是我不能忘懷的味道！

貫穿舊城的佩格尼茨河

著名的烤紐倫堡腸餐廳Bratwursthausle

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_Sunny左文偉簡介：
資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途@Sunny左文偉的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

最新專欄文章 更多

【陽光旅途@iM網欄】蘇格蘭最古老大學 高爾夫球發源地
2022/05/01
【陽光旅途@iM網欄】蘇格蘭最古老大學 高爾夫球發源地
【陽光旅途@iM網欄】政府應縱觀全局 再次連接全世界
2022/04/24
【陽光旅途@iM網欄】政府應縱觀全局 再次連接全世界
【陽光旅途@iM網欄】陽江海陵沙灘多 卻愛隱世沙扒鎮
2022/04/10
【陽光旅途@iM網欄】陽江海陵沙灘多 卻愛隱世沙扒鎮
【陽光旅途@iM網欄】回港隔離只一週 會否出外走一走
2022/03/27
【陽光旅途@iM網欄】回港隔離只一週 會否出外走一走
【陽光旅途@iM網欄】同伴一起去旅行 看清對方真性情
2022/03/20
【陽光旅途@iM網欄】同伴一起去旅行 看清對方真性情
餐廳 市集 慕尼黑 歐洲 大城 美食

上一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】越富有越有壓力 尋找幸福

下一篇文章

【杭州亞運】杭州亞運宣布延期 原預計可帶動4,141億元GDP

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款