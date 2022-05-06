【帶你睇盤】企理四正兩房戶　就近商場、康樂配套齊全　490萬可入市

上一篇文章
【美股焦點】馬斯克440億美元Twitter收購案 或面臨反壟斷調查
兩房間隔可以滿足不少家庭客、上車客所需，因此市場對兩房單位需求一直龐大，隨疫情好轉，銀碼較細的單位更買少見少。是次介紹的單位，位於屯門盈豐園2座低層A室，單位間隔四正企理，叫價490萬元，若承造九成按揭，最平首期只需49萬元，為上車之選。屋苑鄰近多個商場、屯門西北游泳池、體育館等設施，區內生活配套齊備。
放盤單位相片
|放盤單位
|屯門盈豐園2座低層A室（物業編號：AN228326）
|實用面積
|390平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|490萬元
|賣點
|企理即住、交通方便、間隔四正、升值之選、配套齊全
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 謝昕蕎