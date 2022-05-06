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【帶你睇盤】企理四正兩房戶　就近商場、康樂配套齊全　490萬可入市

股樓投資 19:15 2022/05/06

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兩房間隔可以滿足不少家庭客、上車客所需，因此市場對兩房單位需求一直龐大，隨疫情好轉，銀碼較細的單位更買少見少。是次介紹的單位，位於屯門盈豐園2座低層A室，單位間隔四正企理，叫價490萬元，若承造九成按揭，最平首期只需49萬元，為上車之選。屋苑鄰近多個商場、屯門西北游泳池、體育館等設施，區內生活配套齊備。

放盤單位相片

    點擊圖片放大
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    +7
放盤單位 屯門盈豐園2座低層A室（物業編號：AN228326）
實用面積 390平方呎
間隔 兩房
叫價 490萬元
賣點 企理即住、交通方便、間隔四正、升值之選、配套齊全

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3sE1rsj

註︰

  • 以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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