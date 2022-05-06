【帶你睇盤】企理四正兩房戶　就近商場、康樂配套齊全　490萬可入市

兩房間隔可以滿足不少家庭客、上車客所需，因此市場對兩房單位需求一直龐大，隨疫情好轉，銀碼較細的單位更買少見少。是次介紹的單位，位於屯門盈豐園2座低層A室，單位間隔四正企理，叫價490萬元，若承造九成按揭，最平首期只需49萬元，為上車之選。屋苑鄰近多個商場、屯門西北游泳池、體育館等設施，區內生活配套齊備。

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放盤單位 屯門盈豐園2座低層A室（物業編號：AN228326） 實用面積 390平方呎 間隔 兩房 叫價 490萬元 賣點 企理即住、交通方便、間隔四正、升值之選、配套齊全

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