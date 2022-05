杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機

加拿大總理杜魯多周三(4日)出席下議院辯論時,被保守黨議員投訴他細聲講粗口。下議院副議長翻閱會議錄音後,沒有發現相關言語。杜魯多及後被記者追問此事,沒有否認有使用不當言語,更模仿父親當年講粗口後所說的一句話。

杜魯多(Justin Trudeau)周三出席下議院辯論,被在野保守黨議員質問,2月份的貨車封橋示威期間,是否有使用軍用飛機監視示威者。杜魯多批評保守黨利用假信息製造恐懼及陰謀論,並低聲說出一些話。

保守黨黨魁John Brassard指,他與十多位議員都聽到杜魯多講F字頭粗口,要求杜魯多為措辭道歉,同時請求翻閱會議錄音。副議長Chris d'Entremont審查錄音後,表示沒有發現相關言語,亦指兩黨都有使用非議會語言。

杜魯多事後被記者追問此事時,沒有否認自己當時有講粗口,更模仿父親當年被問及講粗口一事的回應,反問記者:

「當你以特定方式移動嘴唇時,你的想法是什麼?」

(What is the nature of your thoughts,gentlemen,when you say you move your lips in a particular way?)