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杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機

環球社會熱點 19:07 2022/05/06

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加拿大總理杜魯多周三（4日）出席下議院辯論時，被保守黨議員投訴他細聲講粗口。下議院副議長翻閱會議錄音後，沒有發現相關言語。杜魯多及後被記者追問此事，沒有否認有使用不當言語，更模仿父親當年講粗口後所說的一句話。

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杜魯多（Justin Trudeau）周三出席下議院辯論，被在野保守黨議員質問，2月份的貨車封橋示威期間，是否有使用軍用飛機監視示威者。杜魯多批評保守黨利用假信息製造恐懼及陰謀論，並低聲說出一些話。

保守黨黨魁John Brassard指，他與十多位議員都聽到杜魯多講F字頭粗口，要求杜魯多為措辭道歉，同時請求翻閱會議錄音。副議長Chris d'Entremont審查錄音後，表示沒有發現相關言語，亦指兩黨都有使用非議會語言。

杜魯多事後被記者追問此事時，沒有否認自己當時有講粗口，更模仿父親當年被問及講粗口一事的回應，反問記者：

「當你以特定方式移動嘴唇時，你的想法是什麼？」

（What is the nature of your thoughts，gentlemen，when you say you move your lips in a particular way？）

特朗普次女11月出嫁 老公來自尼日利亞百億家族 【下一頁】

1971年時，任總理的老杜魯多（Pierre Elliott Trudeau）與在野黨激辯時不禁爆粗。當時記者質問老杜魯多此事時，他表示忘記自己說了什麼，只回應：

「當你說胡說八道（fuddle-duddle）或說類似的話時，你的想法是什麼？ 」

（What is the nature of your thoughts，gentlemen，when you say fuddle-duddle or something like that？）

事實上，杜魯多在議會爆粗早有前科，2011年擔任自由黨議員時，爆粗大罵環境部長Peter Kent，事後在下議院道歉。

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責任編輯：郭麗明

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